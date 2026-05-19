Hockey ghiaccio successi per Slovacchia Austria Ungheria e Norvegia contro l’Italia ai Mondiali

Nella giornata dei Mondiali di hockey ghiaccio in Svizzera, diverse squadre hanno ottenuto vittorie contro l’Italia. La Slovacchia, l’Austria, l’Ungheria e la Norvegia hanno conquistato i rispettivi incontri, portando a termine le partite in programma. La competizione prosegue con le squadre che si sfidano per avanzare nel torneo, mentre l’Italia ha subito alcune sconfitte nel corso di questa giornata. Le partite si sono svolte senza particolari incidenti e sono state decise dai risultati sul ghiaccio.

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Va in archivio una nuova giornata per quanto riguarda i Mondiali 2026 di hockey ghiaccio in corso di svolgimento in Svizzera. La giornata si è aperta con la sconfitta dell’Italia 0-4 contro la Norvegia. Per gli azzurri terzo ko in altrettante uscite e classifica che li vede ancora all’ultimo posto con zero punti. Gli scandinavi passano in vantaggio dopo 11:32 minuti con Bakke Olsen, quindi raddoppio nel secondo periodo con Steen al 31:40. Kasastul realizza il 3-0 al 38:51, mentre Koblar chiude i conti con il 4-0 al 55:28. Sempre nel Gruppo B è andata in scena l’emozionante Slovacchia-Slovenia chiusa sul 5-4 dopo shoot-out. La prima rete porta la firma di Liska per gli slovacchi dopo soli 80 secondi di gioco. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Hockey ghiaccio, successi per Slovacchia, Austria, Ungheria e Norvegia contro l’Italia ai Mondiali ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Hockey ghiaccio: l’Italia segnai ai Mondiali, ma cede nettamente alla SlovacchiaDopo il ko per 0-6 contro il Canada, per la nazionale italiana di hockey su ghiaccio arriva la seconda sconfitta ai Mondiali Top Division 2026, in... Hockey ghiaccio: l’Italia segna ai Mondiali, ma cede nettamente alla SlovacchiaDopo il ko per 0-6 contro il Canada, per la nazionale italiana di hockey su ghiaccio arriva la seconda sconfitta ai Mondiali Top Division 2026, in... Mondiali Top Division 2026: Italia al debutto con il Canada sabato, domenica la Slovacchia. Analisi delle avversarie e numeri, con le date degli ultimi successi azzurri su entrambe hockeyitalia21.com/2026/05/14/mon… x.com Hockey ghiaccio, successi per Slovacchia, Austria, Ungheria e Norvegia contro l’Italia ai MondialiVa in archivio una nuova giornata per quanto riguarda i Mondiali 2026 di hockey ghiaccio in corso di svolgimento in Svizzera. La giornata si è aperta con ... oasport.it LIVE Italia-Slovacchia 1-4, Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA: seconda sconfitta degli azzurri in altrettanti matchCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.13 Ancora pochi minuti e inizierà la seconda sfida degli azzurri nella competizione. 12.10 L'Italia affronta ... oasport.it