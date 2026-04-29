Anastasia Potapova in semifinale a Madrid | Ho vinto grazie al mio fidanzato è arrivato in tempo

Anastasia Potapova ha raggiunto la semifinale del torneo di Madrid, dopo aver sconfitto due volte l’avversaria Pliskova. Durante la sua intervista, ha dichiarato che il suo successo è dovuto anche all’arrivo in tempo del suo fidanzato, che ha avuto un ruolo nel risultato. La giocatrice ha confermato la vittoria contro la tennista austriaca in due occasioni.

Anastasia Potapova è in semifinale al torneo di Madrid. L'austriaca ha vinto 'due volte' contro Pliskova. Dopo la vittoria Potapova ha ringraziato il suo fidanzato, il tennista Griekspoor arrivato nel momento più importante.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Gattuso rivendica la sua scelta: “Grazie Bergamo. Nel primo tempo ho sentito pochissimi fischi”Gennaro Gattuso ringrazia i tifosi del Gewiss Stadium dopo la vittoria sull'Irlanda del Nord: "Niente fischi nel momento di difficoltà, grazie... Giulia Stabile svela un segreto: “Ho frequentato un cantante per mesi poi ho scoperto che era fidanzato”La ballerina di Amici, attualmente in tour con Rosalia, ha aggiunto: "Lui oggi sta con la ex fidanzata di un suo amico". Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Potapova-Pliskova, il quarto che non t'aspetti a Madrid; Madrid su SuperTennis: Potapova prima lucky loser in semifinale; Ecco i quarti di finale femminili del Madrid Open 2026; La primavera di Karolina Pliskova: i quarti di finale di Madrid per tornare a sentirsi tennista. WTA Madrid, tra Potapova e Pliskova succede di tutto: Anastasia è la prima lucky loser in una semifinale 1000Anastasia Potapova spreca tre match point, ma si prende la semifinale di Madrid eliminando Karolina Pliskova al terzo set ... ubitennis.com Potapova, lucky loser, raggiunge la prima semifinale WTA 1000 a Madrid: battuta Pliskova in tre setQuarti di finale folli a Madrid: Potapova resiste al ritorno di Pliskova e vince in tre set. La lucky loser continua a sognare e conquista la prima semifinale WTA 1000 della carriera. Dopo le qualific ... msn.com Lucida analisi della finale persa da parte di una peraltro soddisfatta Anastasia Potapova. “Ora farò vedere Vienna a mia madre e mercoledì sera andrò a Madrid” - facebook.com facebook Chi è Anastasija Potapova La lucky loser che sta sconvolgendo il tennis mondiale x.com