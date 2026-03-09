Mi state buttando fuori dall’aereo perché ho ascoltato un video senza auricolari al 50% del volume? | caos sull’aereo passeggera viene fatta scendere

Su un volo American Airlines diretto a Tampa, una passeggera è stata fatta scendere dall’aereo dopo aver ascoltato un video senza auricolari al 50% del volume. La scena ha causato scompiglio tra i passeggeri e ha portato a un ritardo della partenza, con l’incidente che è rapidamente diventato virale sui social. Nessuna informazione ufficiale ha ancora spiegato le ragioni precise del provvedimento.

Su un volo American Airlines diretto a Tampa, la partenza è stata ritardata da una scena che in pochi minuti è finita sui social. Una passeggera è stata fatta scendere dall’aereo mentre il velivolo era ancora al gate dell’aeroporto di Miami dopo un acceso confronto con il personale di cabina. Il motivo? Stava guardando dei video sul suo telefono senza auricolari e col volume molto alto. Nel filmato, pubblicato su TikTok, la donna protesta con gli assistenti di volo e con gli agenti intervenuti a bordo. “Ho guardato un video per trenta secondi al 50% del volume ed è per questo che mi fate scendere?”, dice più volte, sostenendo di aver interrotto la riproduzione dopo essere stata richiamata dall’equipaggio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

