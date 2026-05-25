Ho incontrato Papa Leone ad Acerra | dopo anni di battaglie contro Terra dei fuochi sono scese lacrime
Un rappresentante ha incontrato Papa Leone XIV ad Acerra, dove il pontefice ha visitato l’area, considerata il fulcro della Terra dei Fuochi. Dopo anni di battaglie contro l’inquinamento, l’incontro ha portato a momenti emozionanti, con lacrime di commozione. La visita è avvenuta in seguito a una promessa di Papa Francesco, con l’obiettivo di offrire sostegno e vicinanza alla comunità locale.
Papa Leone XIV – mantenendo la promessa fatta da Papa Francesco – è venuto a darci forza ad Acerra, epicentro ormai dimostrato di Terra dei Fuochi campana. Grazie a noi Medici di Isde Medici per l’ambiente Campania, dopo una battaglia infinita ed estenuante di cui questo umile blog è testimone diretto dal 2014, siamo riusciti ad ottenere – appena prima dell’arrivo del Papa – i dati dei registri tumori campani, aggiornati per distretto sanitario, e i dati dell’inquinamento delle falde acquifere dove ancora ieri camorristi prezzolati hanno sversato rifiuti tossici. La guerra non è per niente finita: oggi il Papa ci rafforza nella lotta, m a non viene a festeggiare con noi la fine della guerra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Notizie e thread social correlati
Sono in ansiosa attesa di portare i ‘miei’ malati di Terra dei Fuochi a salutare Papa Leone ad AcerraHo ricevuto dal Vescovo di Acerra un dono che ho apprezzato molto, e ora sono in attesa di portare i miei malati della zona della Terra dei Fuochi a...
Papa Leone ad Acerra: “Basta veleni nella Terra dei Fuochi”Papa Leone ha visitato Acerra, nel cuore della Terra dei Fuochi, e ha detto: “Basta veleni nella Terra dei Fuochi”.
Temi più discussi: Papa Leone XIV ai sindaci: cambiare mentalità; Papa Leone nella Terra dei Fuochi contro l'inquinamento ambientale; Papa Leone nella Terra dei Fuochi: Sono venuto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care; Papa Leone XIV ad Acerra, il discorso integrale: Scardinate la cultura della prepotenza.
Papa Leone XIV in visita ad Acerra ha incontrato madri e famiglie dei bambini morti a causa dell'inquinamento in Terra dei Fuochi. Uccisi dall'indifferenza ha detto il Santo Padre facebook
’ Dal 13 al 23 aprile 2026, papa Leone XIV si è recato in Algeria, Camerun, Angola e Guinea Equatoriale dove ha incontrato una Chiesa che celebra e vive la propria fede non solo con gioia e con speranza, ma a x.com
Il Papa Leone avverte della spirale di annientamento mentre la guerra dell'IA porta a una sinfonia di distruzione reddit
Papa Leone abbraccia le vittime della Terra dei Fuochi ad Acerra e rientra in Vaticano: in elicottero salgono anche pizza e sfogliatelleAcerra si stringe attorno a Papa Leone XIV per la prima, storica visita di un Pontefice nella Terra dei Fuochi. Le strade e le finestre della città si sono riempite ... leggo.it
Papa Leone in Terra dei Fuochi: Ognuno si assuma le proprie responsabilità, scegliamo la giustiziaIl Santo Padre è ad Acerra, dove ha incontrato le famiglie vittime dell’inquinamento: Oscuri interessi e indifferenza al bene comune hanno avvelenato ... napoli.repubblica.it