Un rappresentante ha incontrato Papa Leone XIV ad Acerra, dove il pontefice ha visitato l’area, considerata il fulcro della Terra dei Fuochi. Dopo anni di battaglie contro l’inquinamento, l’incontro ha portato a momenti emozionanti, con lacrime di commozione. La visita è avvenuta in seguito a una promessa di Papa Francesco, con l’obiettivo di offrire sostegno e vicinanza alla comunità locale.

Papa Leone XIV – mantenendo la promessa fatta da Papa Francesco – è venuto a darci forza ad Acerra, epicentro ormai dimostrato di Terra dei Fuochi campana. Grazie a noi Medici di Isde Medici per l’ambiente Campania, dopo una battaglia infinita ed estenuante di cui questo umile blog è testimone diretto dal 2014, siamo riusciti ad ottenere – appena prima dell’arrivo del Papa – i dati dei registri tumori campani, aggiornati per distretto sanitario, e i dati dell’inquinamento delle falde acquifere dove ancora ieri camorristi prezzolati hanno sversato rifiuti tossici. La guerra non è per niente finita: oggi il Papa ci rafforza nella lotta, m a non viene a festeggiare con noi la fine della guerra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ho incontrato Papa Leone ad Acerra: dopo anni di battaglie contro Terra dei fuochi, sono scese lacrime

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