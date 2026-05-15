Sono in ansiosa attesa di portare i ‘miei’ malati di Terra dei Fuochi a salutare Papa Leone ad Acerra

Ho ricevuto dal Vescovo di Acerra un dono che ho apprezzato molto, e ora sono in attesa di portare i miei malati della zona della Terra dei Fuochi a incontrare il Papa Leone ad Acerra. La visita rappresenta un momento importante per le persone coinvolte, che attendono con speranza questa occasione. La comunicazione ha suscitato entusiasmo tra chi si prepara a partecipare, e l’attesa cresce nelle ultime ore. La giornata si prospetta ricca di emozioni e di incontri significativi.

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Ho appena ricevuto dal Vescovo di Acerra Antonio di Donna il dono più prezioso che potessi ricevere: essere invitato insieme ai miei colleghi – eroi ed ammalati come me – Medici dell’Ambiente della Campania ad accompagnare gli ammalati e le mamme dei giovani uccisi dall’inquinamento in Terra dei Fuochi campana a salutare Papa Leone XIV nella sua visita pastorale ad Acerra in occasione della ricorrenza della promulgazione della Enciclica Laudato Si’, il 23 maggio 2026. Non sono riuscito mai a salutare Papa Francesco nonostante lo avessi desiderato tanto in tutti questi anni e lo avessi addirittura sognato, riportando il sogno nel mio libro I... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sono in ansiosa attesa di portare i ‘miei’ malati di Terra dei Fuochi a salutare Papa Leone ad Acerra ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video married a broke stranger to spite my family! but he treats me like a queen every day. Sullo stesso argomento Papa Leone arriva nella Terra dei fuochi: prevista visita ad AcerraPapa Leone, sabato 23 maggio, sarà in visita ad Acerra, come era già stato annunciato nelle scorse settimane. Leone XIV, il 23 maggio sarà ad Acerra per riportare attenzione sulla Terra dei FuochiSarà una visita pastorale dal forte valore simbolico quella che Papa Leone XIV compirà sabato 23 maggio ad Acerra, nel cuore della Terra dei Fuochi,... Papa Leone a Pompei: tutto pronto per la visita al Santuario, attesi migliaia di fedeliPompei si prepara ad accogliere Papa Leone per la sua prima visita ufficiale in Italia del 2026. Cresce l’attesa nella città mariana, dove sono in corso gli ultimi preparativi ... ilmessaggero.it Papa Leone XIV alla Sapienza. Don Vecchione racconta l’attesa: Nuova fase tra fede e sapereL’università è un luogo che non deve insegnare solamente nozioni e materie, ma anche la vita. In cima alla scalinata della cappella della Sapienza, don Gabriele Vecchione indica la soglia che il ... agensir.it