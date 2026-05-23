Kylie Minogue | Nel 2021 il cancro è tornato e non l’ho detto a nessuno Mi sentivo un guscio vuoto non volevo più uscire di casa

Da vanityfair.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel 2021, la cantante ha scoperto che il cancro al seno era tornato, ma non ha comunicato immediatamente la notizia. Ha detto di sentirsi come un guscio vuoto e di non voler uscire di casa. La cantante, che aveva già avuto un tumore al seno nel 2006, ha condiviso il suo racconto in un'intervista, rivelando il suo stato di salute in quel periodo.

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Eppure c’è stato un periodo in cui la leggerezza dei lustrini e le paillettes sul palco non corrispondeva allo stato d’animo di Kylie. Era il 2021 e la malattia era tornata. A rivelarlo è stata la stessa cantautrice australiana, nel documentario Kylie uscito in questi giorni su Netflix. «Ero terrorizzata da ciò che mi aspettava - ha detto, aggiungendo di non essere mai riuscita, in questa seconda occasione, a dirlo ai media, nonostante abbia più volte cercato di trovare il momento giusto. - «Mi sentivo come un guscio vuoto, A un certo punto non volevo più uscire di casa». Oggi fortunatamente la cantante può parlare anche di questa seconda drammatica esperienza al passato «ce l'ho fatta, di nuovo, e ora va tutto bene», ma ci sono stati momenti molto difficili. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Kylie Minogue: «Nel 2021 il cancro è tornato e non l’ho detto a nessuno. Mi sentivo un guscio vuoto, non volevo più uscire di casa»
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