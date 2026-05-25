HiFS 2026 | Aggiornamento di quattro importanti soluzioni di finanza digitale per accelerare la transizione degli istituti finanziari verso un modello bancario basato sull’IA

Il 25 maggio 2026, a Shanghai, è stato annunciato l’aggiornamento di quattro soluzioni di finanza digitale nell’ambito di HiFS 2026. Questi aggiornamenti mirano a supportare gli istituti finanziari nel passaggio a un modello bancario più orientato all’intelligenza artificiale. La presentazione è avvenuta durante un evento dedicato, con l’obiettivo di accelerare l’adozione di tecnologie digitali nel settore bancario. La comunicazione è stata diffusa tramite un comunicato stampa e contenuto promozionale.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE SHANGHAI, 25 maggio 2026 PRNewswire — L’Huawei Intelligent Finance Summit (HiFS) 2026 (Sessione Globale), dal tema “Hello Fintelligent World: Beyond Digital, Advance to Agentic Banking”, si è aperto oggi presso il campus Huawei di Lianqiu Lake a Shanghai Durante il summit, Huawei ha annunciato sei iniziative chiave per accelerare l’implementazione su larga scala dell’IA nel settore finanziario; inoltre ha lanciato le sue soluzioni Financial Data Intelligence 6.0 e Digital CORE 6.0, presentando un’infrastruttura di resilienza sia per il calcolo generico che per quello basato sulll’IA. Questi sforzi... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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