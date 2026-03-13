Rocca San Giovanni partecipa al progetto per accelerare la transizione digitale Comune Full Digital

Rocca San Giovanni partecipa al progetto per accelerare la transizione digitale, "Comune full digital". Il Comune è stato selezionato insieme ad altri piccoli comuni italiani nell'ambito delle attività del Progetto Fast per partecipare all'iniziativa promossa e realizzata da Formez PA, un modello operativo pensato per accelerare la trasformazione digitale degli enti locali. Il progetto, finanziato dal programma operativo complementare al Pon "Governance e capacità istituzionale" 2014-2020, supporta i comuni con meno di 5.000 abitanti a migliorare l'efficienza interna e offrire ai cittadini servizi sempre più accessibili.