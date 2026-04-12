Questa settimana si è svolto un incontro tra il Segretario del Tesoro e il presidente della Federal Reserve, al quale hanno partecipato i principali dirigenti bancari. Durante la riunione è stato presentato il nuovo modello Mythos, sviluppato dall’azienda Anthropic, che viene utilizzato per individuare vulnerabilità nei sistemi finanziari. Non sono state fornite ulteriori dettagli sulle modalità di funzionamento o sui risultati attesi di questa tecnologia.

Durante un incontro avvenuto questa settimana, il Segretario del Tesoro Bessent e il Presidente della Federal Reserve Powell hanno convocato i vertici delle banche per suggerire l’impiego del nuovo modello Mythos di Anthropic nella ricerca di falle nei sistemi. Mentre JPMorgan Chase figura come l’unico partner iniziale con accesso diretto alla tecnologia, istituti come Goldman Sachs, Citigroup, Bank of America e Morgan Stanley stanno già avviando le fasi di test sul software. L’efficacia imprevista di Mythos tra sicurezza e tensioni politiche. La capacità di Mythos di individuare vulnerabilità informatiche è emersa in modo quasi accidentale, poiché il modello non è stato addestrato specificamente per la cybersecurity, ma dimostra una precisione tale da spingere Anthropic a limitarne momentaneamente l’accesso.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - IA e banche: il nuovo modello Mythos scova falle nei sistemi finanziari

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