Nella finale playoff, il Monza ha vinto contro il Catanzaro con Hernani e Caso che hanno segnato. La partita si è giocata al Ceravolo e rappresenta un passo importante verso la promozione in Serie A. La squadra ha mostrato il miglior rendimento della stagione, evidenziando la propria superiorità e la profondità della rosa. La vittoria consente ai brianzoli di avvicinarsi alla promozione, con il ritorno che si giocherà in casa.

Monza, 24 maggio 2026 – Il miglior Monza della stagione, nel momento più importante. Nella notte del Ceravolo e nella gara di andata della finale playoff, i brianzoli ipotecano la Serie A mostrando tutta la loro superiorità, spesso sopita in stagione, e la profondità di rosa. Decidono, come spesso accaduto nel corso dell’anno, i cambi: Hernani (al sesto centro da febbraio) e Caso, con due gol di grande qualità. E loro due, come Cutrone autore di un’ottima prestazione a cui è mancata solo il gol, sono gli uomini arrivati dal mercato invernale, con un unico obiettivo in testa. Quello stesso obiettivo che ora è ad un passo: per raggiungere la massima categoria, venerdì prossimo i brianzoli possono permettersi di perdere anche 2-0. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Monza, la Serie A ora è ad un passo: Hernani e Caso stendono il Catanzaro

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