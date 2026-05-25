Hellas Verona - Roma 0-2 Cala il sipario su una stagione da dimenticare
L'Hellas Verona chiude la stagione con una sconfitta per 2-0 contro la Roma nell'ultima giornata di Serie A. La partita si è disputata al Bentegodi e rappresenta la conclusione di un campionato da dimenticare per i padroni di casa. La squadra ospite ha segnato entrambi i gol nel secondo tempo, senza altri interventi decisivi. Non ci sono state variazioni sul risultato fino al fischio finale.
Si chiude con un’altra sconfitta la stagione dell’Hellas Verona, battuto 2-0 dalla Roma al Bentegodi nell’ultima giornata di Serie A Enilive 202526. Un epilogo che fotografa fedelmente un campionato complicato dall’inizio alla fine per i gialloblù, capaci di raccogliere appena 21 punti in 38. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Hellas Verona / Roma - Cala il sipario per questa stagione -
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