Hellas Verona - Roma 0-2 Cala il sipario su una stagione da dimenticare

Notizia in breve

L'Hellas Verona chiude la stagione con una sconfitta per 2-0 contro la Roma nell'ultima giornata di Serie A. La partita si è disputata al Bentegodi e rappresenta la conclusione di un campionato da dimenticare per i padroni di casa. La squadra ospite ha segnato entrambi i gol nel secondo tempo, senza altri interventi decisivi. Non ci sono state variazioni sul risultato fino al fischio finale.