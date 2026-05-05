Il 4 maggio 2026, il Dipartimento di Economia Politica e Statistica dell’Università di Siena ha ospitato l’evento “Valutazioni e prospettive”, che ha segnato la conclusione del progetto DeSK. L’iniziativa ha coinvolto partner in America Latina e ha portato alla creazione di un network stabile tra diverse università. La cerimonia ha rappresentato il momento finale di un percorso di collaborazione internazionale avviato alcuni anni fa.

pSIENA – Il 4 maggio 2026 il Dipartimento di economia Politica e statistica dell’ u niversità di Siena ha fatto da cornice all’evento Valutazioni e prospettive, l’appuntamento che ha segnato la chiusura ufficiale del progetto DeSK. L’iniziativa, acronimo di Developing Shared Knowledge in Innovative Materials and Digital Transformation for Sustainable Economy and Green Transition, è stata finanziata attraverso i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, supportati dal programma continentale NextGenerationEU. L’incontro senese ha permesso di tirare le somme su un lungo percorso dedicato alla condivisione delle competenze e al potenziamento della ricerca.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Da Siena all’America Latina: cala il sipario su DeSK. Bimonte: “Creato un network stabile tra università”

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