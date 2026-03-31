Cala il sipario su una super uaoooo Cosmoprof da numeri da record Uno degli Oscar della bellezza 2026 va a Vagheggi Phytocosmetici

Si conclude con successo la Cosmoprof 2026, evento dedicato al settore della bellezza che ha registrato numeri da record. Tra i premi assegnati, uno degli Oscar della manifestazione è stato conferito a Vagheggi Phytocosmetici, azienda italiana con sede a Nanto, in provincia di Vicenza, che ha festeggiato il suo 50° anniversario lo scorso anno. La società ha ricevuto il riconoscimento durante i Beauty Award.

Verrebbe voglia di canticchiare Viva L’Italia, Viva L’Italia. Tra i vincitori dei Beauty Award, un made in Italy di eccellenza, la Vagheggi Phytocosmetici, con sede e laboratori a Nanto, nel vicentino, e l’anno scorso hanno festeggiato il primo giubileo, 50 anni di attività. Sale sul podio la 75.25. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Cala il sipario su una super uaoooo Cosmoprof da numeri da record. Uno degli Oscar della bellezza 2026 va a Vagheggi Phytocosmetici. Articoli correlati Cala il sipario su un’edizione da record per "Luci sul Trasimeno"Oggi cala il sipario su un’edizione da record per "Luci sul Trasimeno", l’evento che ha visto l’Albero di Natale più grande del mondo costruito... Leggi anche: Bmt Innovation: cala sipario su edizione record, 15mila visitatori a Mostra d’Oltremare