Una modella brasiliana ha condiviso sui social la sua routine di bellezza, che include skincare consapevole e piccoli segreti di bellezza. La donna mostra prodotti e tecniche usate quotidianamente, senza specificare marche o trattamenti particolari. La sua routine si concentra su pratiche semplici e naturali, integrate nella giornata. Nessuna informazione su trattamenti estetici invasivi o interventi chirurgici. La pubblicazione ha attirato l’attenzione di follower interessati ai metodi naturali di cura della pelle.

Non soltanto Skincare consapevole, ma piccoli segreti di bellezza diventati parte integrante di una routine funzionale. L’ultima ossessione beauty della modella brasiliana. Protezione solare (sempre), detersione e scelta consapevole di prodotti altamente performanti ma non invasivi. Helena Prestes sa come prendersi cura della propria bellezza e per farlo sceglie pochi prodotti ma adatti alle proprie esigenze. Quando le giornate lavorative si fanno più intense e il caldo inizia ad essere eccessivo, la pelle ha bisogno di “bere”. Sì, proprio così! L’acqua è la prima fonte di benessere per ottenere un’epidermide sana e luminosa. Un elemento che è possibile assumere quotidianamente non soltanto in purezza (i famosi e temutissimi “due litri al dì”) ma anche attraverso prodotti specifici. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Helena Prestes: l’ultima ossessione beauty della modella brasiliana

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