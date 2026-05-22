Helena Prestes ha ottenuto il riconoscimento di The 50, il nuovo reality di Amazon Prime Video. La modella brasiliana, nota per aver partecipato al Grande Fratello, si è distinta tra i concorrenti già nelle prime ore di messa in onda. La sua presenza ha attirato l’attenzione degli spettatori e alcuni commentatori, che hanno espresso apprezzamenti per la sua partecipazione. The 50 è disponibile sulla piattaforma da poche ore e continua a raccogliere reazioni.

The 50 è il nuovo reality show di Amazon Prime Video. A poche ore dall'uscita sulla piattaforma ci sono già stati alcuni concorrenti che si sono messi in mostra e tra questi vi è Helena Prestes, modella brasiliana diventata popolare per la sua partecipazione al Grande fratello. La donna è stata la grande protagonista delle prime puntate grazie ad alcune scelte di gioco. In particolare, Helena Prestes ha suscitato il disappunto di Eva Grimaldi quando l'ha mandata a rischio eliminazione dopo aver vinto una sfida fisica. In quel frangente, la donna ha dichiarato senza tanti giri di parole: "Io faccio una cosa carina, credo nell'amore. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Helena Prestes si prende The 50: arrivano elogi per la modella

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Helena Prestes e Javier Martinez, rivelazioni inedite nella notte!

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Helena Prestes si prende Milano: alcuni anni fa aveva detto…

Helena Prestes si prende Times Square: arriva una sorpresa per l’ex gieffinaHelena Prestes è stata tra le concorrenti più apprezzate del Grande fratello 2024 dove ha ottenuto grande popolarità ed ha trovato anche l'amore.

Helena Prestes ha condiviso nuovi scatti indossando capi di FGM04 Cosmetics direttamente da New York I capi indossati da Helena sono disponibili sul sito del brand — approfittatene per prendere i vostri #HelenaPrestes x.com

Helena Prestes, anticipazioni prossime puntate The 50: confidenze sull'amore per JavierNegli episodi di The 50 che saranno disponibili tra qualche giorno Helena si mostrerà fragile e provata per la lontananza dal fidanzato ... it.blastingnews.com

Helena Prestes si prende Times Square: arriva una sorpresa per l’ex gieffinaHelena Prestes è stata tra le concorrenti più apprezzate del Grande fratello 2024 dove ha ottenuto grande popolarità ed ha trovato anche l'amore. La ... ilsipontino.net