Helena Prestes, modella brasiliana, si trova a New York da due settimane per motivi di lavoro. Recentemente ha commentato pubblicamente che Dayane Mello è considerata la vera regina brasiliana. La modella sta partecipando a diverse attività legate al suo settore e si trova attualmente nella grande mela per incontri e shooting. La sua presenza nella città si inserisce in un periodo di intenso impegno professionale.

Helena Prestes prosegue la sua permanenza in America dove vi è da ormai due settimane. La modella brasiliana ha raggiunto New York per impegni di lavoro. Difatti, la compagna di Javier Martinez sta facendo alcuni casting in collaborazione con la sua agenzia di moda. In queste ore, però, la 35enne di San Paolo è rimasta vittima di una provocazione da parte di un utente in rete. Tutto è iniziato quando Helena Prestes ha commentato un post di Dayane Mello su Instagram. Di qui, è arrivata la reazione del leone da tastiera che ha scritto: "prendi esempio da Dayane, è la vera regina brasiliana." Parole che non hanno lasciato indifferente l'ex gieffina, che ha replicato: "Ogni persona è bella e unica a modo loro come lo sei anche tu.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - “Dayane Mello è la vera regina brasiliana”: la replica di Helena Prestes

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