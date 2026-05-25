Hedge fund | 3.100 miliardi puntati su AI e semiconduttori
Gli hedge fund globali hanno investito 3.100 miliardi di dollari in posizioni long all'inizio del secondo trimestre 2026, con un focus crescente su intelligenza artificiale e semiconduttori. La cifra rappresenta un aumento significativo rispetto ai periodi precedenti e indica un forte interesse verso queste aree tecnologiche. La maggior parte degli investimenti si concentra su aziende e settori legati alle infrastrutture dell’AI e alla produzione di semiconduttori.
Gli hedge fund globali hanno spostato 3.100 miliardi di dollari in posizioni long, accelerando drasticamente la scommessa sulle infrastrutture dell’intelligenza artificiale all’inizio del secondo trimestre 2026. Secondo l’analisi degli strategist Ben Snider e Vincent Lin di Goldman Sachs, i grandi fondi speculativi hanno incrementato l’esposizione netta verso il settore Information Technology di ben 853 punti base nell’ultimo trimestre, segnando un record storico per la banca d’affari. La concentrazione massiccia sui semiconduttori e il declino del software. I portafogli dei 1.059 hedge fund monitorati mostrano una direzione estremamente precisa. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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