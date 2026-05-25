Hedge fund | 3.100 miliardi puntati su AI e semiconduttori

Notizia in breve

Gli hedge fund globali hanno investito 3.100 miliardi di dollari in posizioni long all'inizio del secondo trimestre 2026, con un focus crescente su intelligenza artificiale e semiconduttori. La cifra rappresenta un aumento significativo rispetto ai periodi precedenti e indica un forte interesse verso queste aree tecnologiche. La maggior parte degli investimenti si concentra su aziende e settori legati alle infrastrutture dell’AI e alla produzione di semiconduttori.