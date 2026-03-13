Il Milan sta monitorando con attenzione Mario Gila, difensore della Lazio, considerato un possibile rinforzo per la squadra. La società rossonera ha messo nel mirino il giocatore e lo terrà sotto osservazione nelle prossime partite. Nel frattempo, il suo ingaggio rappresenta un aspetto favorevole per il club, che potrebbe approfittare di questa occasione sul mercato.

Il Milan si appresta a tornare in campo: dopo la vittoria fondamentale nel derby per tenere vive le speranze Scudetto, la squadra di Massimiliano Allegri affronta un'altra sfida cruciale. Domenica sera ci sarà la Lazio di Maurizio Sarri contro la quale il Milan ha faticato nel girone d'andata strappando tre punti grazie al gol di Leao e al miracolo di Maignan sul colpo di testa di Gila dopo pochi minuti del primo tempo. Proprio il difensore biancoceleste è uno dei giocatori che sarà sotto i riflettori dei tifosi e della dirigenza rossonera. Gila infatti potrebbe essere uno dei colpi del calciomercato estivo in cui il Milan deve rinforzare e allungare la rosa in vista della partecipazione alla Champions League (qualificazione ancora da conquistare). 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, occhi puntati su Gila: occasione d’oro sul calciomercato. E lo stipendio sorride ai rossoneri

