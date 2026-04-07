Eni punta a 100 miliardi | AI e greggio per far volare il titolo

Eni mira a raggiungere una capitalizzazione di 100 miliardi di dollari, sostenuta dall’aumento dei prezzi del greggio e da una strategia di crescita basata sull’espansione organica. La società ha annunciato di voler valorizzare ulteriormente il proprio portafoglio attraverso investimenti in tecnologie di intelligenza artificiale e risorse energetiche tradizionali. La società si prepara a implementare nuove iniziative volte a incrementare la produzione e migliorare l’efficienza operativa.

Eni punta a una capitalizzazione di 100 miliardi di dollari, spinta da prezzi del greggio elevati e una strategia di crescita organica. La società guidata da Claudio Descalzi mira a portare il valore del titolo a 28 euro, partendo dagli attuali 24 euro. Il gruppo energetico si muove verso l’obiettivo di 100 miliardi di valore di mercato, superando i presenti 74 miliardi. Gli analisti ritengono che la compagnia sia posizionata correttamente per questo salto, beneficiando di una scarsa esposizione verso le aree del Medio Oriente e di un’ottima remunerazione degli investimenti. Durante il Capital Markets Day, l’azienda ha stabilito che ogni incremento di cassa derivante da prezzi del petrolio sopra i 90 dollari al barile verrà distribuito agli azionisti tramite dividendi straordinari. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Eni punta a 100 miliardi: AI e greggio per far volare il titolo Leggi anche: Eni galoppa verso quota 100 miliardi Meta punta 100 miliardi sull'IADi fronte ai timori di una bolla, la razionalità è spesso la prima a lasciare la stanza. Argomenti più discussi: Borsa: l'Europa punta sulla pace in Iran con Milano a +3%, petrolio sui 100$; Eni Plenitude, closing acqusizione Acea previsto entro Aprile 2026, valore complessivo stimato intorno ai €580 milioni. Eni, Barclays alza target price e punta a market cap di 100 miliardi di dollari(Teleborsa) - Barclays ha incrementato a 28,50 euro per azione (+6%) il target price su Eni, colosso energetico italiano, dopo il Capital Markets Day odierno, con il nostro nuovo prezzo obiettivo che ... borsaitaliana.it La premier punta a rafforzare la cooperazione prima di altri partner europei. Il nodo del prezzo e dei contratti dell’EniL’intesa con la compagnia statale Pdvsa punta a rafforzare lo sfruttamento del giacimento di Cardón IV, uno dei più grandi siti offshore dell’America Latina. L’obiettivo iniziale è la domanda interna ... repubblica.it La filiera africana dei #biocarburanti su cui punta #Eni è al centro di un’inchiesta giornalistica internazionale che ne mette in discussione sostenibilità e benefici per le comunità locali. L’organizzazione non profit britannica di giornalismo investigativo SourceM - facebook.com facebook