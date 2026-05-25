Durante un concerto, un artista ha interrotto la performance per partecipare a un gender reveal. La scena ha coinvolto il pubblico presente, che ha assistito a un momento inatteso mentre si scopriva il sesso di un bambino. L’arena ha reagito con applausi e emozione, creando un’atmosfera di sorpresa condivisa tra i presenti. Il momento si è svolto senza ulteriori interruzioni, lasciando spazio alla celebrazione spontanea.

I gender reveal hanno assunto forme sempre più creative negli ultimi anni. C’è chi scoppia palloncini colorati, chi morde torte con ripieno a sorpresa, chi fa esplodere fuochi d’artificio davanti a parenti e amici. Ma una fan di Harry Styles ha deciso di elevare il concetto a un livello completamente nuovo, trasformando il momento più intimo dell’attesa in un ricordo condiviso con sessantamila persone. È successo alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam, durante la terza tappa del Together Together Tour, il ritorno sui palchi della popstar britannica dopo tre anni di silenzio. Mentre Harry attraversava una delle sue passerelle giganti che si snodano attraverso l’arena, una voce dal pubblico ha catturato la sua attenzione. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Harry Styles ferma il concerto per un gender reveal: la reazione dell’arena è da brividi

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Harry Styles - Together, Together • Full LIVE Concert 4K • Amsterdam, Night 1 • May 16, 2026

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