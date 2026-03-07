Il concerto di Harry Styles a Manchester questo weekend arriva su Netflix!

Il concerto di Harry Styles a Manchester del 6 marzo viene trasmesso su Netflix questo weekend. La piattaforma di streaming offrirà agli abbonati la possibilità di vedere l'evento musicale quasi in tempo reale. La trasmissione è stata annunciata e sarà disponibile per chi desidera seguire il concerto senza essere presente dal vivo. La programmazione prevede la messa in streaming dell’intero spettacolo.

Sei triste perché non hai potuto assistere al??concerto di Harry Styles del 6 marzo a Manchester? Beh, c'è una buona notizia: Netflix lo trasmetterà in streaming sulla piattaforma per tutti i suoi abbonati, quasi in diretta. Se stai pensando "Come fa ad essere quasi dal vivo? O è dal vivo o non lo è", hai ragione, ma i film concerto di solito richiedono mesi e mesi di montaggio per essere disponibili, mentre non sarà così per la data in cui Harry Styles ha lanciato il nuovo album Kiss All the Time. Disco, Occasionally. Lo spettacolo si è tenuto ieri e il servizio di streaming ha confermato che sarà disponibile per tutti domenica 8 marzo, senza costi aggiuntivi. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

