A Forte dei Marmi, l'hotel Principessa offre suite con un prezzo di circa 1000 euro a notte. Le stanze si distinguono per linee pulite, forme semplici e un design minimalista, che creano un ambiente sobrio e raffinato. La struttura si presenta come esempio di lusso discreto, con interni curati nei dettagli e un’atmosfera elegante. La località continua ad attrarre visitatori alla ricerca di un’esperienza di alta gamma, anche grazie alle sue strutture esclusive.

Forte dei Marmi, 23 aprile 2026 – Linee pulite, forme semplici, un design minimalista e sofisticato che si traduce in ‘ lusso silenzioso ’. E’ l’anima del neonato hotel Principessa a Forte dei Marmi, albergo del gruppo Marriott Bonvoy, sorto dalle ceneri dello storico Areion. Ora rifugio di charme, dove eleganza e culto dell’ospitalità si fondono per far assaporare agli ospiti il ritmo lento che da sempre definisce le estati a Forte: mattinate in bicicletta, il mare vissuto allo storico bagno Costanza, pomeriggi allietati dalla brezza marina e serate all’insegna della buona cucina e della convivialità. Ceratamene non alla portata di tutte le tasche.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Forte dei Marmi, il super lusso dell’hotel Principessa. Suite da 1000 euro a notte: ecco come sono

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