Durante il fine settimana, l'artista ha iniziato il suo tour a Amsterdam, suscitando alcune reazioni da parte dei fan riguardo alle dimensioni e alla configurazione del palco, che in alcuni settori ha limitato la visuale. Durante il concerto, ha espresso il proprio sostegno alla Palestina, attirando l'attenzione su questa posizione pubblicamente. L'evento si è concluso con performance musicali di lunga durata e grande coinvolgimento del pubblico.

Nel weekend, Harry Styles ha dato il via al suo Together, Together Tour ad Amsterdam. Un inizio caratterizzato da qualche polemica -molti fan si sono lamentati delle dimensioni e della struttura del palco, che ostacolerebbe la visuale in alcuni settori- e da momenti musicali epici. Tra una canzone e l’altra, l’ex One Direction è riuscito anche a infilare un piccolo gesto di sostegno al popolo palestinese, ricevendo grandi applausi dal pubblico. La frase di Harry Styles a supporto della Palestina. Durante il suo show di domenica alla Johan Cruyff Arena, il secondo di dieci, qualcuno, tra la folla ha urlato «Viva la Palestina!». Le sue grida hanno attirato l’attenzione del cantautore britannico, che ha replicato con decisione: «Esatto». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Harry Styles chiarisce il proprio sostegno alla Palestina durante un concerto ad Amsterdam

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Harry Styles knows when to say no — and when to say yes

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