Basket under 15 femminile Pink Macerata campione regionale Marche-Umbria

L’Under 15 femminile della Pink Basket Macerata ha vinto il titolo regionale Marche-Umbria. La squadra ha conquistato il trofeo dopo la finale disputata contro una rivale della regione vicina. I due allenatori, Alessandro Cannas e Barbara Mazzoni, hanno seguito le ragazze durante tutto il torneo. La squadra si prepara ora per lo spareggio del 8 aprile a Foligno contro una formazione di Livorno.

L’ Under 15 femminile della Pink Basket Macerata conquista il titolo regionale Marche-Umbria. Una soddisfazione per i coach Alessandro Cannas e Barbara Mazzoni che ora prepareranno le ragazze per lo spareggio dell’8 aprile contro Livorno a Foligno, appuntamento decisivo per proseguire il cammino. In caso di vittoria, la squadra potrà conquistare l’accesso alla fase interzona, dove avrà l’opportunità di confrontarsi con le migliori realtà d’Italia. Un risultato eccezionale per la Pink Basket Macerata, che conferma la crescita e la solidità del movimento femminile. "Sono orgogliosa delle ragazze, è merito loro – sottolinea la presidente Silvia Mozzoni – della loro capacità di lottare, della dedizione negli allenamenti e della reazione in momenti difficili. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket under 15 femminile. Pink Macerata campione regionale Marche-Umbria Articoli correlati Successo barese nel basket femminile: le atlete della Pink Sport Time campionesse regionali under 17Il titolo conquistato nella finale al PalaCarrassi contro la Gymnasium San Pancrazio. Aggiornamenti e notizie Discussioni sull' argomento Pink Basket Macerata Under 15 femminile campione interregionale, pronta per spareggi verso fase interzona; Basket under 15 femminile. Pink Macerata campione regionale Marche-Umbria; La Salus Gualdo supera nettamente la Pink Basket Macerata; L'Olimpia Pesaro supera senza problemi il Basket Umbertide. Basket under 15 femminile. Pink Macerata campione regionale Marche-UmbriaL’Under 15 femminile della Pink Basket Macerata conquista il titolo regionale Marche-Umbria. Una soddisfazione per i coach Alessandro ... sport.quotidiano.net Grande traguardo per la squadra Under 15 femminile della Pink Basket Macerata, che si laurea campione al termine di un avvincente campionato interregionale che ha visto protagoniste le migliori formazioni delle Marche e dell’Umbria. - facebook.com facebook