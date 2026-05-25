Handling Security e Piloting Mobilità Sostenibile | alta formazione post diploma a Bari

A Bari si offre un percorso di alta formazione post diploma in Handling, Security e Piloting, Mobilità Sostenibile. La regione Puglia, in crescita e focalizzata sul settore aerospaziale, considera questa formazione una componente strategica per lo sviluppo tecnologico nel Sud Italia e nel Mediterraneo.

Nella Puglia che cresce e diventa pioniera di sviluppo tecnologico nel Sud Italia e nel Mediterraneo, puntando moltissimo sul settore aerospaziale, appare oggi più che mai strategica la scelta di investire sull'alta formazione post diploma.ITS Academy Mobilità Sostenibile AerospazioITS Academy. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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