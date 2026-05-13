Handling Security e Piloting | la formazione aeronautica che fa decollare i giovani talenti
Una nuova figura professionale si sta affermando nel settore aeronautico, un Tecnico Aeronautico Avanzato che si occupa di handling, security e pilotaggio. La sua formazione prepara i giovani a gestire le operazioni aeroportuali, combinando competenze di assistenza a terra, sicurezza e pilotaggio di base. Questa figura si sta rivelando molto richiesta dalle aziende del settore, che cercano professionisti capaci di coprire più ruoli.
Una figura professionale polivalente e molto richiesta dalle aziende: il Tecnico Aeronautico Avanzato, handling, security e Piloting ha il compito di gestire i processi operativi aeroportuali, integrando l'assistenza a terra, la sicurezza e il pilotaggio di base. Ma come fare per acquisire queste.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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