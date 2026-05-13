Handling Security e Piloting | la formazione aeronautica che fa decollare i giovani talenti

Da brindisireport.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nuova figura professionale si sta affermando nel settore aeronautico, un Tecnico Aeronautico Avanzato che si occupa di handling, security e pilotaggio. La sua formazione prepara i giovani a gestire le operazioni aeroportuali, combinando competenze di assistenza a terra, sicurezza e pilotaggio di base. Questa figura si sta rivelando molto richiesta dalle aziende del settore, che cercano professionisti capaci di coprire più ruoli.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Una figura professionale polivalente e molto richiesta dalle aziende: il Tecnico Aeronautico Avanzato, handling, security e Piloting ha il compito di gestire i processi operativi aeroportuali, integrando l'assistenza a terra, la sicurezza e il pilotaggio di base. Ma come fare per acquisire queste.🔗 Leggi su Brindisireport.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Philip Morris investe sulla formazione dei giovani talentiINVESTIRE nelle competenze e accompagnare i giovani nel mondo del lavoro, contribuendo allo sviluppo di occupazione qualificata in Italia.

Leggi anche: Formazione nella Difesa: dai licei alle accademie militari, le opportunità per i talenti più giovani

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web