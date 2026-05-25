Hamilton e Verstappen ridono della strategia McLaren in Canada | Ti ho visto cambiarle all'ultimo secondo

Hamilton e Verstappen hanno commentato con ironia la strategia di McLaren durante il Gran Premio del Canada del 2026, in cui la scuderia ha deciso di partire con gomme intermedie sulla pista ancora umida. I due piloti si sono scambiati battute nel retropodio, facendo riferimento ai cambi di gomme effettuati all’ultimo momento dalla squadra britannica. La scelta si è rivelata criticata da alcuni, mentre altri hanno sottolineato la difficoltà di prevedere le condizioni meteorologiche.

Hamilton e Verstappen ironizzano nel retropodio sulla scelta McLaren di partire con gomme intermedie nella gara GP del Canada della F1 2026 su pista appena umida. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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SPRINT RACE: HAMILTON VS VERSTAPPEN E MCLAREN DE VOLTA, MERCEDES SOFRE | GP DE MIAMI FÓRMULA 1

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