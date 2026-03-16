L'ingegnere di pista di Kimi Antonelli | In lui ho visto quello che avevano Hamilton e Schumacher

Peter Bonnington, ingegnere di pista, ha collaborato per dodici anni con Hamilton e ora lavora con Antonelli. In quest’ultimo, ha riconosciuto caratteristiche simili a quelle di Hamilton e Schumacher. Bonnington ha condiviso che ha visto in Antonelli aspetti che aveva anche con altri piloti di successo, evidenziando le sue qualità come ingegnere di pista.

Peter Bonnington ha lavorato per dodici anni con Hamilton e sta vivendo la seconda stagione con Antonelli. Tra Lewis e Kimi vede una similitudine, che li accomuna pure a Michael Schumacher. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Eliska Babickova annuncia che è finita con Kimi Antonelli: “L’ho lasciato io, i valori erano diversi”Eliska Babickova racconta in un video perché ha deciso di lasciare Kimi Antonelli dopo oltre due anni di fidanzamento.

Valentino Rossi colpito: “Ho letto chi era stato l’ultimo a fare pole, gara e giro come Kimi Antonelli”Valentino Rossi in tempi non sospetti ha predetto un futuro radioso a Kimi Antonelli.

La difesa PERFETTA di KIMI ANTONELLI da MAX VERSTAPPEN per il secondo POSTO del GP delBRASILE

Aggiornamenti e notizie su Kimi Antonelli

Temi più discussi: GP Cina, trionfo Antonelli. Bono lo coccola: Andiamo, figlio mio!; Antonelli nella storia: l'Italia torna a vincere in F1; IN LACRIME: Ecco cosa ha detto Kimi Antonelli dopo la sua prima vittoria in F1; Kimi Antonelli: Volevo riportare l’Italia in vetta.

Kimi Antonelli: «Bella gara, sono felice. Ma mi stava venendo un infarto quando sono uscito di pista»Quando David Coulthard gli ha passato il microfono per le interviste di rito ai piedi del podio, Kimi aveva i lacrimoni. «Scusate, ma sono onesto: ... msn.com

Le lacrime di Antonelli in radio: Ce l’abbiamo fatta. Bono: Te lo ricorderai per sempre, figlio mio!Kimi Antonelli ha ottenuto la sua prima vittoria in F1. Dopo il traguardo si è lasciato andare alle emozioni con l'ingegnere di pista 'Bono' ... formulapassion.it

Ieri ha conquistato una vittoria importantissima ridisegnando la storia dei piloti italiani in Formula 1. Kimi avrebbe potuto indossare la tuta della Rossa e guidare una Ferrari, ma la casa del Cavallino lo scartò. Il padre di Kimi Antonelli non ha mai dimenticato qu - facebook.com facebook

Curiosità, sponsor e guadagni del 19enne bolognese Andrea Kimi Antonelli, che ha vinto il Gran Premio di Formula 1 in Cina x.com