f1 antonelli trionfa in canada hamilton secondo davanti a verstappen

Notizia in breve

Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio del Canada in Formula 1, superando Hamilton, che è arrivato secondo, e Verstappen, terzo. Antonelli ha ottenuto la vittoria grazie a un sorpasso negli ultimi giri, dopo aver giocato una strategia con il team. Hamilton ha concluso la gara in seconda posizione, mentre Verstappen si è classificato terzo. La gara si è disputata su un circuito cittadino con condizioni di asfalto variabili.