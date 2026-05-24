F1 Antonelli trionfa in Canada Hamilton secondo davanti a Verstappen
Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio del Canada in Formula 1, superando Hamilton, che è arrivato secondo, e Verstappen, terzo. Antonelli ha ottenuto la vittoria grazie a un sorpasso negli ultimi giri, dopo aver giocato una strategia con il team. Hamilton ha concluso la gara in seconda posizione, mentre Verstappen si è classificato terzo. La gara si è disputata su un circuito cittadino con condizioni di asfalto variabili.
Alla fine Kimi Antonelli riesce a rendere il favore al poco amato compagno di squadra e vincere il Gran Premio del Canada. La gara sul circuito di Montreal vive del lungo duello all’arma bianca tra le due Frecce d’Argento che si scambiano più volte la prima posizione, non senza scortesie reciproche. Proprio quando i piloti si preparavano alla sosta ai box, la power unit di George Russell costringe al ritiro l’inglese al 30° giro, consentendo al giovane italiano di gestire la prima posizione. Dopo una prima metà di gara piuttosto deludente, la Ferrari approfitta dei tanti problemi della McLaren per riavvicinarsi alle prime posizioni e beffare nel finale sia Verstappen che Hadjar. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Antonelli NEI GUAI La Ferrari Ferma L'Inganno Mercedes
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