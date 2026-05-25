Alle 15, ora di chiusura dei seggi, si conferma la vittoria di uno dei candidati in uno dei comuni coinvolti nelle elezioni comunali 2026. Lo spoglio delle schede è in corso e i risultati ufficiali saranno resi noti nelle prossime ore. I seggi si sono aperti questa mattina e rimarranno aperti fino a metà pomeriggio, con le operazioni di scrutinio che inizieranno subito dopo la chiusura.

Ultime ore di voto per le elezioni comunali 2026: i seggi restano aperti fino alle 15 nei comuni chiamati a rinnovare sindaci e consigli comunali, con lo spoglio previsto subito dopo la chiusura delle urne. La tornata riguarda oltre 800 comuni, tra cui 18 capoluoghi di provincia, ed è seguita con attenzione perché può offrire indicazioni sugli equilibri politici anche a livello nazionale. Sono oltre 6,6 milioni gli elettori chiamati al voto. Nei comuni sopra i 15mila abitanti, se nessun candidato supera il 50% più uno, è previsto il ballottaggio domenica 7 e lunedì 8 giugno. Tra i centri più osservati figurano Venezia, Reggio Calabria, Salerno, Prato, Avellino, Mantova, Messina e Crotone. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Ha vinto lui alla grande”. Elezioni comunali, il primo risultato certo

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Ha fatto più danni lui che un ciclone. #Starmer, nel mio nuovo articolo per Il Giornale d'Italia x.com

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