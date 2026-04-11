Il film ha creato un grande dibattito in Francia e l' attrice protagonista Léa Drucker ha vinto il César grazie alla sua interpretazione

Il film “Il caso 137” sarà nelle sale italiane dal 16 aprile. La pellicola, diretta da Dominik Moll, racconta un’indagine sul comportamento violento della polizia durante una manifestazione. In Francia, il film ha suscitato un ampio dibattito, mentre l’attrice protagonista ha vinto il premio César per la sua interpretazione. La pellicola affronta tematiche legate alla repressione e alle tensioni durante eventi pubblici.

R oma, 10 apr. (askanews) – Arriva nei cinema italiani il 16 aprile “Il caso 137”, in cui Dominik Moll mostra un’indagine sul comportamento violento della polizia durante una manifestazione. Il film ha creato un grande dibattito in Francia e l’attrice protagonista Léa Drucker ha vinto il César grazie alla sua interpretazione. Leggi anche › Isabelle Huppert è “La donna più ricca del mondo”: «Si può essere madre senza avere istinto materno» Drucker è un’ispettrice dell’IGPN, l’organismo disciplinare che vigila sulla polizia francese. È lei che si trova a indagare sul caso di un ragazzo, partito con la famiglia alla volta di Parigi per partecipare a una manifestazione dei gilet jaunes, che viene ferito gravemente da un proiettile antisommossa.🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Il film ha creato un grande dibattito in Francia e l'attrice protagonista Léa Drucker ha vinto il César grazie alla sua interpretazione Leggi anche: Il caso 137, recensione: la bravura di Léa Drucker per un film che non arretra mai Co-protagonista del cortometraggio “Freeze”, l’attrice che ha esordito con “Parthenope” è alle prese con il secondo film. Intanto ha accantonato i dubbi e la nostalgia, “che mi accompagna da sempre ma ora gestisco meglio”Davvero? La saudade, la nostalgia è uno stato d’animo costante? Alla sua età? «Sì.