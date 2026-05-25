Il contratto di Leonardo Spinazzola è stato rinnovato per altri due anni. L'annuncio è stato dato ufficialmente, confermando la permanenza del giocatore in squadra. Non sono stati forniti dettagli sui termini economici dell'accordo. La decisione garantisce al calciatore di restare nella squadra anche per la prossima stagione e parte di quella successiva. La comunicazione ufficiale ha concluso le speculazioni sul futuro del difensore.

Il futuro di Leonardo Spinazzola sembra essere ancora a tinte azzurre. Quando tutto lasciava pensare a un addio estivo, nelle ultime ore è arrivata una clamorosa indiscrezione che ha spiazzato tifosi e addetti ai lavori: il laterale avrebbe trovato l’accordo per il rinnovo con il Napoli fino al 2028. La notizia è stata lanciata in diretta televisiva durante la trasmissione “Il Bello del Calcio”, accendendo immediatamente l’entusiasmo del popolo partenopeo, oltre a quello degli ospiti in studio. Spinazzola verso il prolungamento: il Napoli cambia i piani. Secondo quanto rivelato da Claudia Mercurio nel corso della trasmissione “Il Bello del Calcio”, il Napoli avrebbe deciso di blindare Spinazzola con un rinnovo di contratto di altri due anni. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - “Ha rinnovato per altri due anni!”: annuncio sull’azzurro in casa Napoli, i dettagli

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