Il Napoli si prepara agli ultimi due mesi di stagione, durante i quali Leonardo Spinazzola avrà l’opportunità di dimostrare il suo valore e convincere il club a proseguire il rapporto. L’esterno, attualmente in forza alla squadra, si trova in una fase cruciale del suo percorso e dovrà sfruttare questo periodo per influenzare il proprio futuro con la maglia azzurra.

Il futuro di Leonardo Spinazzola sembra essere entrato nella fase decisiva. L’esterno del Napoli ha davanti a sé gli ultimi due mesi di stagione per convincere il club a puntare ancora su di lui. La scadenza del contratto si avvicina e la dirigenza riflette, mentre Antonio Conte continua a considerarlo una pedina affidabile. Nel frattempo arrivano segnali anche dalla Nazionale, con Gennaro Gattuso pronto a valutarlo per i prossimi impegni. Spinazzola verso la scadenza: il Napoli valuta. La situazione è chiara. Il contratto tra Spinazzola e il Napoli terminerà a fine stagione e, al momento, non esistono certezze sul rinnovo. La società vuole prendersi il tempo necessario per capire se proseguire insieme. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, due mesi decisivi per il rinnovo: Il Mattino fa il punto sull’azzurro

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