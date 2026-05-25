Una vettura ha preso fuoco dopo una manovra improvvisa durante un sorpasso ad alta velocità. L’auto ha perso il controllo e si è incendiata, creando una scena drammatica nel cuore della notte. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma il bilancio è grave. La strada è stata chiusa temporaneamente per le operazioni di spegnimento e i rilievi. Non sono stati forniti dettagli su eventuali feriti o altre vetture coinvolte.

Una manovra improvvisa, poi la perdita di controllo dell’auto e infine il rogo che ha trasformato la strada in una scena drammatica nel cuore della notte. È successo tutto in pochi secondi lungo una strada della provincia di Treviso, dove un violento incidente stradale ha provocato la morte di una persona e il ferimento gravissimo del conducente della vettura. Chi ha assistito ai momenti successivi allo schianto ha raccontato di aver visto una colonna di fuoco alzarsi nel buio poco dopo il rumore dell’impatto. Le fiamme hanno avvolto rapidamente il veicolo, rendendo estremamente complicate le operazioni di soccorso e lasciando pochissimo tempo per intervenire. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Ha preso fuoco!”. Sorpasso ad alta velocità, poi la tragedia: bilancio grave

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Former Correctional Officer Arrested for Brandishing Firearm During Road Rage Incident

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