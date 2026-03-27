Un incidente si è verificato in via Orazio, dove un SUV ad alta velocità ha investito un'auto della scuola guida. A bordo dell'auto coinvolta c'era una ragazza di 19 anni che stava facendo lezione di guida. Il veicolo coinvolto nell'incidente era un'auto sportiva di grande potenza, condotta da un giovane. La scena ha suscitato timori di un possibile grave incidente.

Grave incidente a Via Orazio dove è stata sfiorata l'ennesima tragedia. Un giovane alla guida di una potente SUV ha travolto una Fiat Panda di una scuola guida dove una ragazza di 19 anni stava facendo pratica. Dopo l’impatto ad alta velocità, il conducente del SUV è scappato per circa 500 metri finché non è stato fermato da alcuni cittadini che avevano assistito all’incidente. "Sul posto - dichiarano il deputato Francesco Emilio Borrelli e il consigliere municipale di Europa verde Gianni Caselli è intervenuta la polizia municipale e la polizia di Stato che hanno fermato ed identificato il giovane conducente in fuga. Siamo davanti all'ennesima vicenda inquietante di guida criminale che ha rischiato di causare ennesime vittime". 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Suv ad alta velocità travolge un'auto della scuola guida: sfiorata l'ennesima tragedia

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