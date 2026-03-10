Tragedia sui binari | travolta e uccisa dal treno ad alta velocità

Una tragedia si è verificata questa mattina alla stazione di Monfalcone, dove una persona è stata investita e uccisa da un treno ad alta velocità in transito. L’incidente ha causato pesanti disagi al traffico ferroviario, con ripercussioni sui servizi e sui collegamenti nella zona. La vittima è stata trovata sul binario, senza possibilità di soccorso. Le autorità stanno indagando sull’accaduto.

Mattinata segnata da un grave lutto e da pesanti ripercussioni sul traffico ferroviario alla stazione di Monfalcone, dove all’alba di oggi, martedì 10 marzo, una persona è deceduta dopo essere stata investita da un treno in transito. L’episodio si è verificato intorno alle 6:00 e ha comportato l’immediato stop della circolazione sulla linea tra Venezia e Trieste, con l’attivazione delle procedure di emergenza. Sul posto sono intervenuti Polizia ferroviaria, Vigili del fuoco e personale sanitario. Nonostante i soccorsi, per la vittima non è stato possibile fare nulla. Le operazioni di messa in sicurezza dell’area e i rilievi necessari hanno richiesto tempi prolungati, con conseguenze sulla regolarità dei collegamenti per pendolari e viaggiatori. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

