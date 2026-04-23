Eccellenze liguri a Bruxelles | il boom del gusto e della DOP

Un rappresentante della regione ha presentato a Bruxelles le eccellenze gastronomiche liguri durante un evento dedicato alla qualità e all’origine dei prodotti. L’iniziativa si è svolta nell’ambito di una manifestazione europea, con l’obiettivo di mettere in evidenza i prodotti DOP della zona. La partecipazione ha coinvolto vari attori del settore e ha visto la presentazione di alcuni dei principali prodotti locali riconosciuti ufficialmente.

? Cosa sapere L'assessore Piana presenta le eccellenze liguri all'European Event on Quality and Origin Products a Bruxelles.. Il settore delle denominazioni protette genera 20,7 miliardi di euro di fatturato in Europa.. A Bruxelles l’assessore Piana ha presentato il patrimonio agroalimentare della Liguria durante l’European Event on Quality and Origin Products, un appuntamento che riunisce le eccellenze di 24 regioni europee per promuovere la tutela dei prodotti certificati. L’iniziativa, organizzata dall’Associazione delle Regioni Europee per i Prodotti di Origine (AREPO), ha la partecipazione della Liguria insieme ad altre realtà italiane come l’Emilia-Romagna, la Lombardia, il Piemonte, la Puglia, la Toscana, la Valle d’Aosta e il Veneto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Eccellenze liguri a Bruxelles: il boom del gusto e della DOP Notizie correlate Mozzarella di bufala e jabugo dop, a Barcellona il gemellaggio europeo del gusto(Adnkronos) – Alla fiera internazionale 'Alimentaria' di Barcellona, uno dei principali appuntamenti internazionali dedicati all’industria... Cena italiana al ristorante didattico. Eccellenze e cibi Dop del territorio celebrano il riconoscimento UnescoUna serata di cultura gastronomica, territorio e tradizione: è questo lo spirito della Cena Italiana organizzata l’altra sera dall’Istituto... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: La Camera di Commercio Riviere di Liguria guida la promozione del territorio a Bruxelles; Bucci e Cirio, missione a Bruxelles: sul tavolo logistica, salute e Intelligenza artificiale; Regione: missione del presidente Bucci a Bruxelles, ma è polemica; Mercoledì 22 aprile missione del presidente della Regione Bucci a Bruxelles. AREPO, Alessandro Piana: Liguria protagonista a Bruxelles con le eccellenze DOP e IGPLa Regione Liguria ha partecipato con l’assessore Alessandro Piana a Bruxelles all’ European Event on Quality and Origin Products , iniziativa promossa da AREPO (Associazione delle Regioni Europee p ... rivieratime.news Liguria protagonista a Bruxelles con le sue eccellenze Dop e Igp: anche Vermentino in primo pianoLa Regione Liguria ha portato le proprie eccellenze agroalimentari nel cuore dell’Europa, partecipando a Bruxelles all’European Event on Quality and ... cittadellaspezia.com Liguria protagonista a Bruxelles: eccellenze, imprese e istituzioni per rafforzare il dialogo europeo: sanremonews.it/2026/04/22/mob… x.com La Liguria porta in alto il suo nome nel mondo grazie anche a eccellenze uniche legate a tradizioni locali Il pesto preparato a regola d’arte con il mortaio e il Basilico Genovese D.O.P, la viticoltura eroica delle Cinque Terre tra vigneti e terrazzamenti a picc - facebook.com facebook