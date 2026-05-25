Guruzeta chiude la stagione con un record di gol

L’Athletic ha concluso la stagione con una sconfitta per 4-2 contro il Real Madrid allo stadio Santiago Bernabéu. La partita si è giocata il 25 maggio 2026, secondo quanto riportato da Marca, testata spagnola. La squadra ha terminato il campionato con un record di gol segnati. Non sono stati comunicati dettagli sui singoli marcatori o altre statistiche specifiche.

2026-05-25 00:20:00 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca: L’Athletic ha salutato la stagione allo stadio Santiago Bernabéu con una sconfitta per 4 gol a 2. L’addio a una stagione da dimenticare collettivamente, ma che p Ara Guruzeta ha significato una stagione da record In termini di gol segnati, 17 distribuiti tra tutte le competizioni. Un traguardo che a fine partita è stato minimizzato. “Non mi piace parlare di cose individuali. È vero che ho segnato un gol in più rispetto a due anni fa, sono 17, e sono contento di questo risultato. Però non sono contento della stagione della squadra e questo non mi piace proprio”. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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