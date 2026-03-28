Melissa Reese non parteciperà al prossimo tour della band a causa di motivi personali imprevisti. La formazione continuerà senza di lei e i membri della band hanno comunicato la notizia ai fan. La data di inizio del tour e le tappe programmate non sono state modificate. La band si presenterà in concerto senza la tastierista, che si è detta dispiaciuta per l’assenza.

“Per ragioni personali impreviste, Melissa Reese non sarà presente con la band in tour. Speriamo che i nostri fan capiscano”. Con queste parole, i Guns N’ Roses hanno annunciato che la loro tastierista, Melissa Reese, non parteciperà il tour primaverile della band. Il gruppo partirà per una lunga tournée mondiale, che inizierà il prossimo 28 marzo a Monterrey, in Messico; Axl Rose e soci si esibiranno anche in Europa, ma non sono previsti concerti in Italia. Melissa Reese, classe 1990, ha iniziato a cantare e suonare il pianoforte a soli quattro anni e, a diciassette, ha iniziato a usare software per la produzione di musica come Pro Tools, Reason e Logic Pro. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Melissa Reese non prenderà parte al tour dei Guns N’ Roses

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