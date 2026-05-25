Guided tour in english to Miniscalchi Palace | Visita guidata in inglese

Da veronasera.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una visita guidata in inglese ha portato i partecipanti a Palazzo Miniscalchi, una residenza storica che ha ospitato una famiglia nobile per cinque secoli. La struttura, utilizzata come abitazione fino al 1977, è diventata un museo nel 1990. Oggi aperto al pubblico, il palazzo presenta un patrimonio architettonico e artistico che riflette il passato della famiglia, con opere e dettagli storici esposti. La visita permette di esplorare le caratteristiche di questo edificio e le sue storie.

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Scopri Palazzo Miniscalchi, residenza storica di una nobile famiglia per cinque secoli! Abitato fino al 1977, dal 1990 è un Museo eclettico aperto al pubblico: un vero gioiello architettonico e artistico in cui fare un salto nel passato per scoprire storie familiari, ammirare opere preziose e. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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Visita guidata a Palazzo Miniscalchi in inglese | Guided tour in english at Miniscalchi PalacePalazzo Miniscalchi, residenza storica di una famiglia nobile, è stato abitato fino al 1977.

Visita guidata in inglese a Palazzo Miniscalchi | Guided tour in english to Miniscalchi PalaceIl 27 aprile 2026 alle 15:00 si svolgerà una visita guidata in inglese presso il Museo Miniscalchi-Erizzo, situato nel centro storico di Verona.

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