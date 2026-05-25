Guided tour in english to Miniscalchi Palace | Visita guidata in inglese

Notizia in breve

Una visita guidata in inglese ha portato i partecipanti a Palazzo Miniscalchi, una residenza storica che ha ospitato una famiglia nobile per cinque secoli. La struttura, utilizzata come abitazione fino al 1977, è diventata un museo nel 1990. Oggi aperto al pubblico, il palazzo presenta un patrimonio architettonico e artistico che riflette il passato della famiglia, con opere e dettagli storici esposti. La visita permette di esplorare le caratteristiche di questo edificio e le sue storie.