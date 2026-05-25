Guerriglia shock durante la partita Squinzano-Leverano | 14 Daspo per alcuni l’obbligo di firma

Durante la partita tra Squinzano e Leverano sono stati emessi 14 Daspo e alcuni obblighi di firma, in risposta agli episodi di violenza verificatisi durante l'incontro. Il questore ha adottato i provvedimenti per limitare l'accesso agli stadi e punire i comportamenti violenti. Nessun dettaglio sulle modalità degli incidenti o sui soggetti coinvolti. I provvedimenti sono stati comunicati a seguito delle problematiche emerse durante la gara.

LECCE – Erano previsti e ora sono arrivati. Il questore leccese emette 14 provvedimenti di Divieto di accesso alle manifestazioni sportive per arginare e punire i gravi episodi di violenza verificatisi in occasione dell’incontro di calcio tra Squinzano Calcio 1913 e Leverano Football, disputato. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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