Pugno duro dopo la guerriglia allo stadio di Squinzano | in arrivo quindici Daspo
Dopo gli eventi di violenza avvenuti durante una partita di calcio in un impianto di Squinzano, le autorità stanno predisponendo quindici provvedimenti di Daspo nei confronti di individui coinvolti. Nonostante la vicenda non abbia avuto una vasta copertura sui media nazionali, si tratta di uno degli episodi di violenza più gravi negli ultimi anni nelle partite di calcio italiane. La situazione rimane sotto stretta osservazione da parte delle forze dell’ordine.
LECCE – Sebbene la vicenda non abbia trovato spazio adeguato nelle cronache nazionali, resta probabilmente una delle pagine più buie con al centro episodi di violenza consumatisi sullo sfondo di una partita di calcio negli ultimi anni in Italia.Quattro feriti, di cui tre gravi, è stato il.🔗 Leggi su Lecceprima.it
Notizie correlate
Creano disordini prima e dopo la partita allo stadio di Cremona, Daspo per 20 tifosi armati di bastoni e aste20 provvedimenti di Daspo: questo il bilancio dei disordini avvenuti in occasione della partita Cremonese-Napoli, secondo quanto si legge sul sito...
Leggi anche: Fumogeni durante Ancona-Chieti, pugno duro del Questore: denuncia e daspo di un anno per tre tifosi
Contenuti utili per approfondire
Temi più discussi: Bande di minorenni, il sindaco chiede il pugno duro; Cassino, Pugno duro contro l’illegalità; Rifiuti, l’Amministrazione annuncia il pugno duro; L'autobus a portata di smartphone: dal biglietto su WhatsApp al pugno duro contro l'evasione.
Milan, niente pugno duro: oggi Allegri parlerà alla squadra e punterà sull'orgoglioDopo la sconfitta di domenica in casa del Sassuolo, Max Allegri, come da programma, ha concesso un giorno di riposo ai suoi ragazzi che si ritroveranno oggi a Milanello per la ripresa ... milannews.it
Doping Mudryk, pugno duro della FA: 4 anni di squalifica per l’attaccante del Chelsea! Pronto il ricorso da parte dell’ucrainoDoping Mudryk, pugno duro della FA: 4 anni di squalifica per l'attaccante del Chelsea! Pronto il ricorso da parte dell'ucraino ... calcionews24.com
Pugno duro del Giudice Sportivo! Arriva una decisione pesante che riguarda il centrocampo bianconero dopo l'ultimo turno di campionato. AMMONIZIONE E AMMENDA DI € 2.000,00 CON DIFFIDA (NONA SANZIONE): LOCATELLI Manuel (Juventu x.com
Pugno duro del Giudice Sportivo! Arriva una decisione pesante che riguarda il centrocampo bianconero dopo l'ultimo turno di campionato. Nel comunicato si legge chiaramente la motivazione: "AMMONIZIONE E AMMENDA DI € 2.000,00 CON DIFFI - facebook.com facebook