Pugno duro dopo la guerriglia allo stadio di Squinzano | in arrivo quindici Daspo

Dopo gli eventi di violenza avvenuti durante una partita di calcio in un impianto di Squinzano, le autorità stanno predisponendo quindici provvedimenti di Daspo nei confronti di individui coinvolti. Nonostante la vicenda non abbia avuto una vasta copertura sui media nazionali, si tratta di uno degli episodi di violenza più gravi negli ultimi anni nelle partite di calcio italiane. La situazione rimane sotto stretta osservazione da parte delle forze dell’ordine.