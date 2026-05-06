Squinzano-Leverano le immagini shock catturano i momenti di follia attorno allo stadio

Domenica scorsa, durante la partita di Promozione tra Squinzano e Leverano, sono state diffuse immagini che mostrano momenti di violenza e comportamenti aggressivi attorno allo stadio. Le foto ritraggono persone coinvolte in scontri e atti di disturbo, creando sconcerto tra gli spettatori e le autorità presenti. La vicenda ha attirato l’attenzione sui problemi di ordine pubblico legati agli eventi sportivi.

Le immagini shock catturano i momenti di follia avvenuti domenica scorsa durante la sfida di Promozione tra Squinzano e Leverano. Quello che doveva essere un pomeriggio di sport si è trasformato in un violento scontro che ha lasciato sul campo, come noto, ben quattro feriti, due per ciascuna.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Pugno duro dopo la guerriglia allo stadio di Squinzano: in arrivo quindici DaspoLECCE – Sebbene la vicenda non abbia trovato spazio adeguato nelle cronache nazionali, resta probabilmente una delle pagine più buie con al centro... Leggi anche: Squinzano-Leverano, scontri tra tifosi: in due hanno perso dita Praticamente all'inizio della partita Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Tabellino partita Squinzano Calcio 1913 vs Leverano Football; Scontri Squinzano-Leverano, si aggravano le condizioni di un ultras: colpito in testa da un cacciavite, è in terapia intensiva; Salento, scontri tra ultras: 4 feriti, 2 perdono dita dopo bomba carta; Pugno duro dopo la guerriglia allo stadio di Squinzano: in arrivo quindici Daspo. Scontri tra ultras prima di Squinzano-Leverano: quattro feriti, due graviSQUINZANO (Lecce) - Violenti scontri tra tifoserie alla vigilia della partita tra Squinzano e Leverano hanno provocato un bilancio pesante, con almeno quattro ... corrieresalentino.it Scontri tra tifosi a Squinzano, 4 feritiDue hanno perso le dita di alcune mani. Un altro è stato aggredito alla schiena con un cacciavite. I tafferugli sono avvenuti fuori dallo stadio prima dell'inizio della partita ... rainews.it Le immagini degli scontri avvenuti domenica all’esterno dell’impianto sportivo di Squinzano, durante il match tra i padroni di casa e il Leverano. Tutto si è verificato tra l’incredulità dei residenti, mentre a pochi metri la partita era in corso e lo Squinzano era app - facebook.com facebook Scontri Squinzano-Leverano, si aggravano le condizioni di un ultras: colpito in testa da un cacciavite, è in terapia intensiva x.com