Guerre carovita e precarietà | nuovo sciopero di 24 ore

Venerdì 29 maggio si terrà uno sciopero di 24 ore che coinvolgerà tutte le categorie pubbliche e private. Le sigle sindacali Confederazione Cub, Adl Varese, Sbg, Si Cobas, Usi-Cit, insieme a Sbm, Fi-Si-Federazione Internazionale Sindacati Indipendenti e Cub Pi, hanno proclamato la protesta. La mobilitazione si concentra contro le difficoltà legate a guerre, caro vita e precarietà. La protesta interesserà lavoratori di diversi settori in tutto il territorio nazionale.

Le sigle sindacali Confederazione Cub, Adl Varese, Sbg, Si Cobas, Usi-Cit e le sigle aderenti Sbm, Fi-Si-Federazione Internazionale Sindacati Indipendenti, Cub Pi hanno proclamato uno sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private per l'intera giornata di venerdì 29 maggio.La. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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