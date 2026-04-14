Bus a rischio a Novara | proclamato un nuovo sciopero di 24 ore a maggio

A Novara è stato proclamato uno sciopero di 24 ore che interesserà il servizio di trasporto pubblico locale in autobus. La protesta è prevista per il 14 maggio e potrebbe causare cancellazioni e limitazioni nei percorsi gestiti dall’azienda di trasporto pubblico. Le autorità non hanno ancora comunicato eventuali modifiche o dettagli specifici sulle modalità di adesione allo sciopero.