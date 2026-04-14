Bus a rischio a Novara | proclamato un nuovo sciopero di 24 ore a maggio
A Novara è stato proclamato uno sciopero di 24 ore che interesserà il servizio di trasporto pubblico locale in autobus. La protesta è prevista per il 14 maggio e potrebbe causare cancellazioni e limitazioni nei percorsi gestiti dall’azienda di trasporto pubblico. Le autorità non hanno ancora comunicato eventuali modifiche o dettagli specifici sulle modalità di adesione allo sciopero.
Chi si sposta in bus a Novara dovrà fare i conti con un nuovo stop. Per il prossimo 14 maggio è stato infatti proclamato uno sciopero che metterà a rischio il regolare servizio dei bus gestiti da Sun, con possibili cancellazioni e percorsi limitati per l'intera giornata.Il nuovo sciopero in.🔗 Leggi su Novaratoday.it
Treni, al via stasera il nuovo sciopero di 24 ore: viaggi a rischio anche a NovaraPrenderà il via alle 21 di oggi, venerdì 27 febbraio, lo sciopero di 24 ore del trasporto ferroviario indetto dai sindacati Cub Trasporti e Sgb.
Leggi anche: Bus sud-est, sabato di passione per i pendolari baresi: proclamato sciopero di 24 ore
Passione Autobus - facebook.com facebook
lavori in via Nomentana altezza via Tambien, le linee bus 211, 211F e 351 sono deviate: 211 e 211F provenienti da Cimone e linea 351 da Antamoro: da via Nomentana proseguono e poi, via Asmara, via Makallè, via Tripoli e via Tembien; poi normale percor x.com