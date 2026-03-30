treni nuovo sciopero di 24 ore in arrivo ad aprile

Ad aprile è previsto un nuovo sciopero di 24 ore nel settore dei trasporti, indetto dal sindacato Cobas Lavoro Privato e dall'Assemblea nazionale lavoratori. La protesta riguarda il personale di Rfi che si occupa della manutenzione delle infrastrutture ferroviarie. La mobilitazione coinvolge lavoratori di varie categorie e si svolgerà senza preavviso, influenzando i servizi ferroviari.

Questa volta l'agitazione, indetta dal sindacato Cobas Lavoro Privato e dell'Assemblea nazionale lavoratori, interessa il personale Rfi addetto agli impianti di manutenzione delle infrastrutture. Lo sciopero di 24 ore, che interessa la rete gestita da Rfi, è in programma nella giornata di sabato 11 aprile e potrebbe provocare disagi anche alla circolazione dei treni, dai regionali ai convogli dell'alta velocità. NovaraToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Per muoverti con i mezzi pubblici e in sharing nella città di Novara usa la nostra Partner App gratuita! . 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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