Oggi si susseguono notizie dalla guerra in Iran, con la Turchia che ha dispiegato i missili Patriot e il quartier generale Usa in Kurdistan colpito da un attacco. Trump ha dichiarato che l’attacco sta per finire, mentre i prezzi di petrolio e gas sono in calo. Inoltre, ci sono stati nuovi raid su Teheran e una telefonata di un’ora tra Putin e Trump.

Ieri la telefonata fra il presidente americano e quello russo Trump con la Nato che ha alzato i livelli di guardia dopo l’intercettazione di un missile sui cieli della Turchia Roma, 10 marzo 2026 – Mentre continuano i raid sull’Iran, ieri c’è stata una telefonata di un’ora fra Putin e Trump. Il presidente Usa ha dichiarato che “la guerra sta per finire” mentre nel colloqui il leader russo ha ribadito la necessità di porre fine al conflitto in Medio Oriente (aggiungendo che in Ucraina, grazie all’avanzata russa, presto Zelensky sarà costretto a un accordo). Ma questa mattina i prezzi del petrolio in calo sui mercati asiatici, con i future sul Brent scesi sotto i 95 dollari al barile, dopo essere schizzati ieri a quasi 120 dollari, a 92,85 dollari (-6,17%), e quelli sul Wti scivolati sotto i 90 a 88,52 dollari al barile (-6,56%). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Guerra in Iran, le news di oggi. La Turchia dispiega i missili Patriot. Trump: “L’attacco sta per finire”. E i prezzi di petrolio e gas calano. Colpito il quartier generale Usa in Kurdistan. Nuovi raid su Teheran

Articoli correlati

La Turchia dispiega i missili Patriot. Trump: “La guerra in Iran sta per finire”. E i prezzi di petrolio e gas calano. Colpito il quartier generale Usa in Kurdistan. Nuovi raid su TeheranIeri la telefonata fra il presidente americano e quello russo Trump con la Nato che ha alzato i livelli di guardia dopo l’intercettazione di un...

Trump: “La guerra in Iran sta per finire”. E i prezzi del petrolio calano. Colpito il quartier generale Usa in Kurdistan. Nuovi raid su TeheranIeri la telefonata fra il presidente americano e quello russo Trump con la Nato che ha alzato i livelli di guardia dopo l’intercettazione di un...

Tutto quello che riguarda Guerra in Iran le news di oggi La...

Temi più discussi: Guerra in Iran: le opinioni degli italiani sulla crisi in Medio Oriente; Le 5 grandi incognite della nuova guerra di Donald Trump contro l'Iran; Iran, la guerra vista dai giovani in esilio; Guerra in Iran, le conseguenze per l’Italia: energia, commercio e il fantasma di Hormuz.

Guerra in Iran, ultime notizie. Colloquio Putin-Trump. Il presidente Usa: Conflitto praticamente finito. La Nato abbatte missile su TurchiaIl Cremlino e Washington parlano anche dell’Ucraina. Le parole del tycoon fanno virare in positivo Wall Street. Ma i Pasdaran: Allargheremo il raggio degli attacchi. Macron chiama Netanyhu: Stop ai ... quotidiano.net

Guerra in Iran, le ultime news in diretta | Aumentano i fronti caldi, il conflitto continuaFoto di repertorio di droni da Imagoeconomica, di Carlo Carino by AI MidGuerra in ... msn.com

Pasdaran: “Saremo noi a decidere la fine della guerra” - facebook.com facebook

I dati dell'ultimo rapporto Sipri. A fare da traino la guerra in Ucraina, con Kiev che è il primo importatore al mondo. Tra il 2021 e il 2025 gli Stati Uniti hanno accresciuto le loro esportazioni di sistemi verso il Vecchio Continente del 217%, che così supera il Medi x.com