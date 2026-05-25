Dopo un’accelerazione, si è osservata una battuta d’arresto nell’accordo tra Iran e Stati Uniti, con i mercati che sembrano più pronti a reagire. I banchieri centrali si trovano di fronte a una scelta difficile sui tassi di interesse, in un clima di incertezza. La situazione ha influenzato i mercati finanziari, che mostrano segnali di nervosismo. La partita sui tassi e le tensioni diplomatiche continuano a caratterizzare gli sviluppi economici globali.

È successo di nuovo: dopo l’accelerazione è arrivata anche la frenata sull’accordo Iran-Usa. Ma questa volta il mercato sembra più pronto a far scattare il conto alla rovescia per il ripristino dei flussi di petrolio, Gnl, fertilizzanti, e altri prodotti petrolchimici, dal Golfo. L’accordo non è ancora firmato ma se ne intravedono i contorni, ben più di prima, dicono gli esperti. Di qui la nuova pioggia di proiezioni. Con i primi flussi che potrebbero arrivare dal Golfo a fine luglio, ma con la prospettiva di arrivare alla “nuova normalità” non prima di un anno, considerate le infrastrutture energetiche da rimettere in sesto. L’altra proiezione che sta emergendo in queste ore riguarda invece l’assetto di mercato. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Guerra in Iran, i mercati e la partita dei tassi: banchieri centrali a un bivio

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