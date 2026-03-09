La guerra in Iran ha provocato un crollo delle stime del governo sul PIL e sul deficit. Giorgetti ha espresso preoccupazione per un possibile aumento dei tassi di interesse, mentre l’Unione Europea ha parlato di rischi di stagflazione. Lunedì scorso, i dati Istat sullo stato di crescita e indebitamento nel 2025 hanno smentito le previsioni ufficiali, rallentando così l’uscita dell’Italia dalla procedura di infrazione per disavanzo eccessivo.

Lunedì scorso i dati Istat sull’andamento della crescita e dell’ indebitamento nel 2025 avevano smentito le previsioni del governo, allontanando l’uscita dell’Italia dalla procedura di infrazione per disavanzo eccessivo. Oggi, passati dieci giorni dall’avvio dell’operazione militare di Israele e Stati Uniti contro l’ Iran che ha causato un’ escalation di cui non si vede la fine, Palazzo Chigi e il ministero dell’Economia iniziano a temere che l’impennata dei prezzi del petrolio – oltre a richiedere misure immediate come l’attivazione dell’accisa mobile – faccia saltare anche tutte le stime per l’anno in corso inserite nell’ultimo Documento programmatico di finanza pubblica lo scorso ottobre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La guerra in Iran fa saltare le stime del governo su pil e deficit. Giorgetti teme un aumento dei tassi e l’Ue evoca la stagflazione

