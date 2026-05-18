L’ultimo rapporto dell’Abi, l’Associazione bancaria italiana, segnala un aumento dei tassi sui mutui a tasso variabile, che ora si attestano al 3,43%. Nonostante la domanda di prestiti immobiliari resti stabile, i costi per chi sceglie questa tipologia di mutuo sono in crescita. La causa principale di questa variazione è attribuita alle tensioni legate alla guerra in Iran. I dati indicano quindi un aumento dei costi di finanziamento nel settore dei mutui immobiliari.

L’ultima rilevazione sul mercato dei mutui dell’Abi, l’Associazione bancaria italiana, ha notato che nonostante una crescita stabile della domanda, il costo dei mutui tasso variabile sta aumentando. Si tratterebbe degli effetti della guerra in Iran, che ha causato vari aumenti di prezzo, dai carburanti ai generi alimentari, e che potrebbe spingere presto la Bce ad alzare i tassi. Per il momento, i mutui a tasso variabile rimangono i più convenienti, ma la situazione potrebbe cambiare entro la fine dell’anno. Dipenderà tutto dall’andamento dei due principali indici a cui i prezzi dei mutui fanno riferimento: l’ Euribor a tre mesi e l’Irs a 30 anni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Tassi dei mutui in aumento a causa della guerra in Iran, variabili al 3,43%

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Fixed mortgage rates rising and inflation set to increase due to the war in Iran

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